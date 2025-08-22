Está Ciudad Juárez en el Top 10 nacional en recaudación del predial

Publicidad - LB2 -

Gracias a la respuesta de la ciudadanía, está nuestra frontera en el Top 10 de los municipios con mayor captación en el país.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Ciudad Juárez se encuentra entre los mejores municipios del país en cuanto a recaudación de recursos por concepto del impuesto del predial, solo por debajo de urbes como Zapopan, Guadalajara, Monterrey y Querétaro.

Carlos Nájera, coordinador de Comunicación Social del municipio, dijo que, durante los cuatro años de la administración de Cruz Pérez Cuéllar, la captación por este rublo ha ido al alza gracias al apoyo de la ciudadanía.

- Publicidad - HP1

Expuso que en el 2022, se captaron 1,234 millones 565 mil 666 pesos, mientras que en el 2024 la cifra alcanzó 1,828 millones 313 mil 923 pesos, es decir, 600 millones de pesos más.

“Somos el municipio que mejor recaudación tiene en todo el estado”, destacó.

“El propio Gobierno del Estado nos pregunta cómo le hacemos para recaudar tan bien el predial”, apuntó.

Nájera Payán, expuso ante los buenos resultados, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, Daniel Jaime Cruz, pregunto a la tesorera Dayira Fernández, las estrategias implementadas con la intención de revisarlas, y ver la posibilidad de implementarlas por parte de la autoridad estatal.

Explicó Parte de las estrategias incluyen el acercar las formas de pago a la ciudadanía en los diferentes eventos por las colonias, así como el ampliar la atención a través de las diversas plataformas digitales, los descuentos en recargos a morosos y las acciones hacia los predios que tienen adeudos.

“En el ejercicio anterior, Juárez logró captar más de mil ochocientos millones de pesos por concepto del impuesto predial, ubicándose por encima del municipio de Chihuahua, que permanece en el noveno lugar, de ahí el interés de conocer las estrategias implementadas para tal objeto de parte de le tesorera Dayira Fernández”, concluyó.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.