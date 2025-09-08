Está alcalde a la espera de la visita de Marcelo Ebrard

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, mencionó que está a la espera de que la Secretaría de Economía le informe de la visita a esta frontera del titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón, quien vendrá a supervisar los avances del Polo de Desarrollo Bienestar, ubicado en San Gerónimo.

Expuso que este Polo de Desarrollo contará con inversiones importantes, tanto del sector público como de la iniciativa privada, nacional y extranjera.

Puntualizó que los Polos de Bienestar del Gobierno Federal buscan generar desarrollo económico, y que, en este sentido, Ciudad Juárez resulta atractiva por su posición geográfica y por la calidad de su mano, pero, sobre todo, por la dedicación al trabajo de sus habitantes.

“Ciudad Juárez es una potencia industrial, y por ende es una opción para los inversionistas”, agregó sobre Juárez.

Apuntó que el Polo de Desarrollo en San Jerónimo reactivará la economía y permitirá a Juárez consolidar su vocación industrial, porque, dijo, “Son muchas las bondades que como como región tenemos”.

Finalmente, mencionó que Marcelo Ebrard tenía programada su visita a Juárez para la ultima semana de Agosto, pero que por motivos de agenda se ha tenido que posponer.

