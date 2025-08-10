Escucha y apoya J+ a vecinos del Fracc. Monumental

Publicidad - LB2 -

Con el compromiso de estar cerca de la gente, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) visitó casa por casa a los vecinos del Fraccionamiento Monumental, para atender de manera directa sus inquietudes relacionadas con el servicio de agua potable y drenaje. Además, se brindó apoyo con labores de limpieza y destilichadero en la zona.

Ciudad Juárez, Chih .– Esta jornada de trabajo se realizó por instrucciones de la Gobernadora Maru Campos y del director ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez, como parte del compromiso de brindar una atención cercana, eficiente y humana a las familias juarenses.

Durante el recorrido, cuadrillas de la J+ apoyaron a los vecinos de las calles Alcibíades, Esquilio, Aristófanes, Delfos, Sófocles y Melquiades Alanís, realizando reparaciones puntuales, especialmente en fugas de agua.

- Publicidad - HP1

También se llevó a cabo una jornada de destilichadero, con la finalidad de que las familias pudieran deshacerse de objetos inservibles, evitando así que terminen obstruyendo las alcantarillas o afectando el entorno.

Para cerrar el día, en el parque Melquiades Alanís se ofrecieron apoyos adicionales, como descuentos y programas de regularización en el servicio de agua, además de trámites de actas de nacimiento por parte del Registro Civil y afiliación al programa MediChihuahua.

En la J+ seguimos trabajando para estar más cerca de ti, escucharte y ofrecer soluciones reales a tus necesidades.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.