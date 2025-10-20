“Es pura simulación relanzamiento del PAN”: Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

El alcalde considera que no existe ningún relanzamiento real del partido blanquiazul, ya que dijo “siguen siendo los mismos y sin ofrecer un cambio de fondo”.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, calificó como un “engaño” el llamado relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que este fin de semana la dirigencia nacional anunció que competirá sin alianzas rumbo a las elecciones de 2027.

“Si revisan el discurso del dirigente nacional (Jorge Romero), dice que ninguna alianza pasada, presente o futura va a definir las siglas del PAN, pero entonces ¿por qué menciona las futuras?, preguntó, y se respondió, “es pura demagogia y solo quieren engañar a la gente”, expresó Pérez Cuéllar.

Afirmó que pese al discurso las alianzas entre el PRI y el PAN se mantendrán en Chihuahua.

“Yo sí creo que van a ir en alianza aquí en el estado”, expuso.

“Es un discurso para desmarcarse del PRI, pero a la hora de la hora ahí van a andarles rogando para que vayan juntos, se van a acordar de mí, va a haber alianzas”, agregó.

Pérez Cuéllar añadió que no existe ningún relanzamiento real del partido blanquiazul, ya que dijo “siguen siendo los mismos y sin ofrecer un cambio de fondo”.

Insistió en que el supuesto “relanzamiento” panista “no es más que un intento por simular renovación donde no la hay”, concluyó.

