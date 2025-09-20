Es momento de trabajar por la paz, los niños y jóvenes: Alcalde

Publicidad - LB2 -

Este es el momento de redoblar esfuerzos y trabajar incansablemente por la paz y el rescate de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, afirmó el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, durante las “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”.

Ciudad Juárez, Chih .– Este evento se realizó en la colonia Portal del Roble, donde la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Ciudad Juárez, Rubí Enriquez, tomó protesta a los ciudadanos que se integran en los Comités por la Paz.

Posteriormente el alcalde Pérez Cuéllar dijo que este es el momento para que los miembros de los comités y la ciudadanía en general, en coordinación con el Municipio, trabajen coordinadamente para el beneficio de Juárez.

- Publicidad - HP1

Afirmó que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho un llamado para iniciar este programa de reconstrucción social, el cual pretende elevar la calidad de vida de las y los mexicanos.

Este programa tiene como objetivo que vecinos y gobierno trabajen de la mano para atender las necesidades de las diferentes comunidades y así tener un mejor país, señaló.

Afirmó que es necesaria la unión de comités de vecinos, población en general y las esferas de gobierno para tener una mejor ciudad.

La coordinadora de Programas y Proyectos de la Secretaría de Gobernación, Areli Sarahí Rojas Rivera, informó que la Presidenta Sheinbaum Pardo ha afirmado que trabajará para construir la paz en Juárez y esto se puede lograr en unidad con el alcalde Pérez Cuéllar

Para ello hay varios programas, como el de desarme ciudadano, el cual se espera que en breve se vuelva a activar en esta frontera.

Además, se implementará un programa enfocado en detectar a jóvenes de 12 a 16 años que estén en riesgo, ya que la idea es arrancarle a la delincuencia a todos estos jóvenes y se les dará un mejor futuro.

Durante el evento, la integrante del Comité de Paz, Blanca Virginia Niño Carranza, agradeció al Presidente y al Gobierno Federal su apoyo y trabajo a favor de la comunidad.

En este evento también se contó con la presencia de la síndica Municipal, Ana Carmen Estrada García; así como los regidores María Dolores Adame Alvarado, Jorge Marcial Bueno Quiroz, José Mauricio Padilla y Patricia Mendoza Rodríguez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.