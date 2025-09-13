Es la detención de Bermúdez Requena un golpe de autoridad de la presidenta

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La captura de Hernandez Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo delictivo “La Barredora”, con sede en Tabasco, es para el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, un golpe de autoridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, y un mensaje para los grupos delictivos del país.

Hernán Bermúdez se encontraba prófugo desde febrero de este 2025, y fue capturado este jueves en Paraguay, acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, así como su vinculación al grupo delictivo “La Barredora”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esta detención es muestra del compromiso de Cero Tolerancia a la Corrupción de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”, manifestó Pérez Cuéllar.

El primer edil de esta frontera, agregó que la presidenta no solo ha volteado atrás, sino que también se ha fijado en quienes han delinquido en el presente, como lo demuestra la lucha al huachicol fiscal, en donde se detuvieron a diversos personajes, entre ellos marinos, funcionario y empresarios.

“Los últimos acontecimientos, entre los que se encuentra la detención de Bermúdez Requena, es un golpe de autoridad de la presidenta, con el que demuestra que va en contra de la corrupción, sin importar los nombres de los involucrados”, exclamó.

De retirada confirmó la visita a esta frontera del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, para sostener una reunión de alto nivel enfocada en la estrategia de seguridad para la frontera.

Pérez Cuéllar señaló que el encuentro permitirá abordar a mayor profundidad y con un enfoque específico los desafíos de seguridad que enfrenta esta región fronteriza.

“Tendremos pronto la visita del secretario de Seguridad Pública; ahí con él vamos a ver los detalles”, expresó el edil.

Se espera que en la reunión se analicen las estrategias actuales y se definan nuevas acciones y operativos conjuntos para hacer frente a los grupos criminales que operan en la ciudad.

