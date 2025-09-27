Es Juárez objetivo prioritario del PAN en el proceso del 2027

Publicidad - LB2 -

Daniela Álvarez, dirigente estatal del albiazul, indicó que la visita de Jorge Romero para finales de este 2025 forma parte de un a estrategia para recuperar la alcaldía de esta frontera.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Daniela Álvarez, anunció la visita a esta frontera de Jorge Romero, presidente del CEN de su partido, como parte de los trabajos a realizar en su estrategia por recuperar la alcaldía de Ciudad Juárez.

En compañía de algunos panistas incrustados en la administración estatal, Daniela Álvarez, informó que la visita del líder nacional del PAN es un paso clave en el plan que ha designado a Ciudad Juárez como un objetivo prioritario de cara a la contienda electoral de 2027.

- Publicidad - HP1

“A finales de este año, el dirigente nacional Jorge Romero visitará Ciudad Juárez”, declaró.

La dirigente estatal, subrayando la importancia que la dirigencia nacional le está dando a la ciudad más grande del estado, y reconoció que una de las principales metas para el 2027 es recuperar la presidencia municipal de esta frontera.

Destacó que esta visita se enmarca en la recién anunciada renovación del partido, que pretende concentrar sus recursos y esfuerzos políticos en ganar municipios estratégicos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.