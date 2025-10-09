Es Ciudad Juárez sede de la Expo MRO

Publicidad - LB2 -

La próxima semana se llevará a cabo la 14ª edición de la Expo MRO, una de las ferias industriales más importantes del norte del país; la sede será el Centro de Convenciones Inyectrónic, dieron a conocer en conferencia de prensa la Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio y organizadores del evento.

Ciudad Juárez, Chih .- La Expo MRO será los días 15, 16 y 17 de octubre en horario de las 10:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, dio a conocer la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño.

Destacó que el evento representa una plataforma clave para la promoción del talento local y la vinculación entre proveedores juarenses y la industria maquiladora, fortaleciendo la cadena de valor y la competitividad regional.

“La Expo MRO es un espacio que impulsa la colaboración, la innovación y el fortalecimiento de nuestra cadena industrial. Este año reuniremos a más de 400 empresas locales, nacionales e internacionales y queremos que los proveedores juarenses aprovechen esta oportunidad para conectar con los grandes corporativos”, expresó la funcionaria municipal.

Por su parte, Héctor Núñez Polanco, director de Expo MRO, destacó que esta edición contará con un 15% más de espacio que el año anterior, ocupando 8 mil metros cuadrados distribuidos entre módulos interiores y áreas abiertas.

“Tenemos un crecimiento significativo, tanto en espacio como en participación. El 47% de las empresas participantes son de Ciudad Juárez, el 41% del resto del país y un importante número proviene de Estados Unidos. Esto refleja el gran contenido mexicano y el orgullo de nuestra industria local”, señaló Núñez.

La exposición incluirá conferencias especializadas y una conferencia magna a cargo del politólogo y periodista Miguel López San Martín, titulada “Plan México y Perspectiva de Desarrollo”, además de charlas enfocadas en inteligencia artificial, automatización y nuevas tecnologías industriales.

En su intervención, Miguel Miramontes, responsable del área de comercialización, informó que la Expo MRO presentará lo más reciente en maquinaria, robótica, automatización, ingeniería, reciclaje, empaque, energía e iluminación, entre otros sectores.

Durante los tres días del evento se realizarán más de 1,500 encuentros de negocios entre proveedores y empresas tractoras de la región como Warren, Auston, Termo Pack y Sofía de Chihuahua, con el propósito de fortalecer la proveeduría local y nacional.

Asimismo, se habilitarán cuatro estacionamientos con capacidad total para 600 vehículos, tres contiguos al recinto principal y uno más en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, ubicado en bulevar Juan Pablo II y Antonio J. Bermúdez, con transporte gratuito cada 30 minutos entre ambos puntos de 9:00 a las 18:00 horas.

“Con esta edición reafirmamos nuestro compromiso con la proveeduría regional y la industria de exportación. Se estima una derrama económica superior a los 150 millones de dólares en los 12 meses posteriores al evento”, puntualizó Miramontes.

La Expo MRO, organizada por un organismo empresarial especializado en el desarrollo de proveedores nacionales, consolida a Ciudad Juárez como un referente industrial del norte de México y un punto estratégico para la inversión y la innovación tecnológica.

