Es Alma Rosa González Ramos la ganadora del Reconocimiento a la Trayectoria de Vida 2025

En la reunión que este día tuvieron regidoras de las comisiones edilicias conjuntas de Atención a las Personas Mayores y Familia y Asistencia Social, eligieron a la ciudadana Alma Rosa González Ramos como la ganadora del premio Reconocimiento a la Trayectoria de Vida edición 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- Las regidoras Sandra García Ramos, Dina Salgado Sotelo, Mireya Porras Armendáriz, Dina Salgado Sotelo y Martha Patricia Mendoza Rodríguez estudiaron los diferentes perfiles de los juarenses que fueron postulados.

García Ramos dijo que fueron 14 postulantes, todos ellos han dejado una huella en la ciudad y en sus habitantes; todos ellos de gran valor, pero sólo una persona se podía llevar el premio.

En este año la ganadora fue Alma Rosa González Ramos, quien tiene casi cuatro décadas dedicando parte de su vida en elevar la calidad de vida de otras personas, principalmente de niñas, niños y adolescentes.

La regidora comentó que desde hace 39 años, González Ramos se ha dedicado a transformar a los menores de edad a través de la música, acciones de altruismo y es gestora de acciones para la cultura y la paz de Ciudad Juárez.

Es tal su compromiso con el arte y la juventud, que sin tener conocimientos musicales promovió la primera orquesta sinfónica con niñas niños y adolescentes de colonias vulnerables en el 2005 y esto mismo se ha replicado en otros municipios como lo son Chihuahua, Cuauhtémoc, Práxedis G Moreno, Guadalupe y El Porvenir.

El objetivo de estas orquestas es que los menores tuvieran un contacto más cercano con el arte y la cultura, pero que al mismo tiempo se alejaran de aquellas conductas ilícitas que pueden dañar su futuro.

Gracias al impacto de este programa se le otorgó un reconocimiento en Inglaterra en el año 2012.

García Ramos dijo que entre los postulados este año se contó con personas como el artista Leonardo Torcuato Ortiz, el escultor Vladimir Alvarado Martínez, el caricaturista José Luis González Torres “Mahoma” y el docente Manuel Ramón González Herrera, entre otros.

La regidora dijo que se contempla entregar el premio en Sesión de Cabildo en las últimas semanas de este mes, donde se entregará una placa, así como una prima económica de 50 mil pesos.

