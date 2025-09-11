Era propiedad de Silza pipa que explotó en Iztapalapa

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La pipa de gas que contenía 40 mil litros de gas licuado, y que explotó en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, era propiedad de la empresa Grupo Silza, de Ciudad Juárez.

Silza pertenece a Grupo Tomza, un conglomerado mexicano, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, que opera en la industria del Gas L.P., y controla gran parte del mercado de este combustible en México y en Centroamérica.

El accidente de este martes, ha dejado al momento 4 muertos y 60 heridos, de acuerdo a las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México. Los heridos fueron llevados a diversas instituciones médicas.

Silza emitió un comunicado esta mañana, en el que manifiesta que se ha puesto en marcha el protocolo con las familias involucradas, además de manifestar su colaboración con las autoridades que lleven a efecto el peritaje.

En su comunicado, la empresa gasera con sede en Ciudad Juárez, indica que cuenta con las aseguranzas correspondientes, obtenidas el 15 de diciembre del 2024 con vigencia al 15 de diciembre del 2025, por concepto de responsabilidad de daños a terceros, daños morales y daños ecológicos.

En este tema, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del sector Hidrocarburos, informó que la empresa Silza, no había hecho llegar los documentos relacionados con estas aseguranzas.

Este accidente ha puesto en el foco la seguridad de los vehículos de la compañía Silza, ya que no es la primera vez.

De acuerdo a Milenio, la empresa se ha visto involucrada en al menos 15 accidentes con víctimas mortales y heridos.

Incidentes recientes en los que se han visto involucrada Silza

. – 12 de agosto de 2025 (Mocorito, Sinaloa): Una unidad de la empresa se vio involucrada en un choque frontal que resultó en la muerte del conductor y tres personas heridas.

. – 4 de abril de 2025 (Tihuatlán, Veracruz): La volcadura de una pipa causó el cierre de la autopista México-Tuxpan y dejó a tres personas heridas.

. – 20 de marzo de 2024 (Solidaridad, Quintana Roo): Una pipa se incendió mientras surtía gas en una zona residencial, generando pánico entre los vecinos.

. – 13 de noviembre de 2024 (Playa del Carmen, Quintana Roo): La Secretaría de Protección Civil clausuró la construcción de una estación de gas que se encontraba cerca de una escuela.

. – 29 de octubre de 2024 (Costa Rica): La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) multó a la empresa por no dar el mantenimiento adecuado a sus cilindros

. – Diciembre de 2021 (Chetumal, Quintana Roo): La explosión en una estación dejó un empleado lesionado.

. – Julio de 2020 (Playa del Carmen, Quintana Roo): Se reportaron una fuga y un trabajador herido.

. – Octubre de 2016 (Zapopan, Jalisco): Un vehículo de la empresa fue asegurado luego de que se sorprendiera a un hombre “ordeñando” cilindros sin sellos de seguridad en la vía pública.

. – Mayo de 2016 (Acapulco, Guerrero): Una pipa de la compañía volcó.

. – Enero de 2014 (Tuxpan, Veracruz): Una explosión en una planta de la compañía dejó al menos dos personas sin vida.

. – Octubre de 2013 (Mérida, Yucatán): Una pipa de gas explotó, dejando siete lesionados.

. – Enero de 2015 (Ciudad de México): Un flamazo en una pipa de la empresa dejó a una persona lesionada.

. – Abril de 2014 (Puebla): Una pipa volcó y cayó a una barranca.

. – Mayo de 2007 (Puebla): Un tanque de gas explotó en una vecindad cuando un empleado de la empresa intentaba colocarlo, dejando a tres personas heridas.

