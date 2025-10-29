Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 29, 2025 | 13:51
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Envía alcalde mensaje a Ulises Pacheco y a César Komaba: “ya dejen el hueso” en la SSPE

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    “Que revisen lo que quieran, pero que ya renuncien al hueso de la SSPE Ulises y Komaba, y pues el cómplice es (Gilberto Loya), que es el que los encubre”: Pérez Cuéllar este día.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, pidió a Ulises Pacheco y César Komaba, dirigentes municipal y estatal del PAN, respectivamente, a que “ya dejen el hueso”, en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

    Luego de la visita de Gilberto Loya a la Presidencia Municipal para entregar un oficio mediante el cual invitó al alcalde visitar la Torre Centinela, Pérez Cuéllar cuestionó el hecho de que el Secretario de SSPE que haya acudido en compañía de Ulises Pacheco y César Komaba, dirigentes del PAN de Juárez y en el Estado, por lo que pide que se separen del cargo público al interior de la Secretaría.

    Ulises Pacheco, además de ser dirigente del PAN en Ciudad Juárez, también es funcionario de la SSPE como responsable de la oficina de Derechos Humanos, antisoborno, y Rendición de Cuentas de la SSPE.

    Mientras que César Komaba, es el líder estatal del PAN, y subsecretario de Movilidad Estatal de la SSPE.

    Pérez Cuéllar, consideró de cínicas las declaraciones de Gilberto Loya, quien ha dicho que el tema no se debe politizar.

    “El cinismo puro, mediante el cual pretenden desviar la atención del punto medular del hecho”, mencionó.

    “Primero acuden a la presidencia con el oficio, y luego salen ante la opinión pública a pedir que no se politice el tema, eso es cinismo puro”, agregó.

    Afirmó que las declaraciones de Ulises Pacheco, presidente del Comité Municipal del PAN en Ciudad Juárez, de que harán revisiones al Gobierno Municipal, son para desviar la atención a dicho tema.

    “Que revisen lo que quieran, pero que ya renuncien al hueso de la SSPE Ulises y Komaba, y pues el cómplice es Loya, que es el que los está encubriendo”, expresó Pérez Cuéllar este día.

    “No hallan cómo desviar el tema, y eso es delicado y grave”, finalizó.

