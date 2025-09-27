Entregó SUMA la calle Kenia en la colonia Ampliación Aeropuerto

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la entrega de la pavimentación de la calle Kenia, ubicada en la colonia Ampliación Aeropuerto, por parte del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde informó que esta pavimentación forma parte del programa 25-75.

Felicitó a las vecinas y vecinos que realizaron su aportación para que ahora tengan esta calle de concreto hidráulico.

Resaltó que este tipo de obras le dan una gran plusvalía a las viviendas.

Javier Said Estrada de La Torre, director de SUMA, explicó que se pavimentó la calle Kenia del tramo de la arteria Granjero a la Líbano.

“Se pavimentaron más de 2 mil metros cuadrados de losa de concreto hidráulico, donde se beneficiarán con esta obra de manera directa 24 vecinos”, dijo Pérez Cuéllar.

Mencionó que se invirtieron 3 millones 395 mil 719 pesos, de los cuales el municipio aportó 2 millones 546 mil 789 pesos y el resto los vecinos.

César Tapia, director general de Servicios Públicos, agregó que se rehabilitaron en la calle Kenia cuatro luminarias, así como 34 en las calles aledañas.

Además dijo que se retiraron 21 llantas y 3.5 toneladas de basura y tierra de arrastre

Por su parte, Jesús Manuel García Reyes, titular de la Coordinación General de Seguridad Vial, indicó que se pintaron 171 metros lineales que sirven de división de carril, así como 76 metros de paso peatonal y se instalaron dos señalamientos gráficos.

Ruth Galarza, vecina del sector y promovente de la obra, agradeció al alcalde por la aportación que hicieron para lograr la pavimentación.

“Estamos muy contentos y gracias por siempre estar preocupados por el bien de la comunidad juarense”, añadió.

