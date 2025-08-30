Entregó Presidente Pérez Cuéllar domo a vecinos de la Cementera

Publicidad - LB2 -

Para que la comunidad tenga mejores espacios de convivencia, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar entregó esta mañana un domo en la cancha del Parque Cementera.

Ciudad Juárez, Chih .- La estructura metálica cubre un área de 600 metros cuadrados e incluye instalación eléctrica con nueve lámparas; así como terracerías y construcción de cancha de usos múltiples que consta de pintura y portería.

Todos estos trabajos requirieron una inversión de 4 millones 466 mil 711 pesos y beneficiará directamente a los usuarios del Centro Comunitario y de la colonia Cementera y lugares cercanos.

- Publicidad - HP1

El acalde dijo que obras como esta se llevan a cabo gracias a la comunidad, pues los vecinos se organizaron y fueron a votar para que se haga lo que en verdad necesitan.

“Y así es como queremos estar haciendo obras en Juárez, que no sea solamente la decisión del Presidente Municipal, de la síndica o el director de Obras Públicas en Juárez, sino que sea algo que se haga en comunidad con vecinos y vecinas y por eso nos da mucho gusto entregar las obras del Presupuesto Participativo”, mencionó.

Expresó que al llegar lo abordaron los usuarios del Centro Comunitario, quienes le hicieron saber que requieren la construcción de un cuarto para desarrollar más actividades, por lo que solicitó Obras Públicas y Centros Comunitarios que se organicen y hagan lo necesario para concluirlo.

“Nos vamos a organizar y les va a quedar bien perrote y lo vamos a venir a inaugurar, van a ver”, afirmó ante la emoción de los presentes.

La señora Patricia Aguilar Quiroz, promovente de la construcción, agradeció al alcalde los trabajos porque eso demuestra que sí está atento a hacer lo que la comunidad requiere.

La síndica Municipal, Ana Carmen Estrada García, dijo que hoy se constata que el recurso público se ejerce como ha sido diseñado y como debe ser.

En este evento se contó con la participación de Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana; Daniel González García, director general de Obras Públicas; César Alberto Tapia, director general de Servicios Públicos y Luis Fernando Rodríguez, director general de Centros Comunitarios.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.