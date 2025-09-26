Entregó Pérez Cuéllar obsequios a Claudia Sheinbaum preparados por mujeres indígenas juarenses

El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, hizo entrega a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un conjunto de obsequios elaborados con dedicación y profundo significado por mujeres funcionarias indígenas de nuestra ciudad.
Ciudad Juárez, Chih .- Estos presentes representan la historia, la identidad y la lucha de los pueblos originarios, y fueron concebidos como un gesto de gratitud y compromiso con un México más justo e incluyente. Cada pieza fue realizada con manos que tejen cultura, esperanza y dignidad, compartiendo con la presidenta un símbolo vivo de las raíces que fortalecen a nuestra nación.
Entre los obsequios destacan:
Traje morado con zigzag blanco, vestimenta de gala que simboliza la esperanza y la lucha feminista por un futuro libre de violencia para todas las mujeres.
Canasta mediana de pino con tapadera, útil para tortillas, semillas o pertenencias, que representa el cuidado y la preservación.
Canasta de hojas de pino adornada con florecita, reflejo de la sencillez y belleza de la vida comunitaria.
Canasta para guardar pequeñas pertenencias, que transmite la alegría y vitalidad de nuestras comunidades.
Como complemento, se incluyó un violentómetro traducido al rarámuri y al chinanteco, herramienta que busca acercar la prevención de la violencia a las mujeres de pueblos originarios en su propia lengua, fortaleciendo la cultura de respeto y equidad.
Con esta entrega, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reafirma su compromiso de seguir construyendo puentes de hermandad, reconociendo el valor de nuestras raíces indígenas y respaldando las políticas de transformación que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.