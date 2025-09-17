Movil - LB1 -
    Entregó Municipio vehículos a Contraloría a fin de brindar certeza a los juarenses

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el propósito de fortalecer el esquema de supervisión y brindar transparencia a la ciudadanía, el Gobierno Municipal entregó hoy tres vehículos a la Contraloría Municipal.

    Ciudad Juárez, Chih .- Las unidades son RAM 1200, modelo 2025, estándar, de las cuales una será para la misma Contraloría y dos para la Dirección de Investigación de la misma dependencia.

    Elías Valdez, director de Investigación de Asuntos Internos, agradeció el apoyo del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien desde el inicio de su mandato dio la encomienda de inhibir los posibles actos de corrupción.

    “Agradecemos al Presidente por todo su apoyo y al Contralor Jorge Gutiérrez Casas, por su gestión. La Dirección de Investigación es un área que sirve de contrapeso a las diferentes autoridades con la finalidad de supervisar su actuar y evitar arbitrariedades y con este tipo de equipamiento vamos a hacer las investigaciones más eficientes”, señaló.

    Comentó que con estas unidades podrán sectorizar las 24 horas sin mayor problema.

    El coordinador de Investigación y Operativos de la Dirección de Investigación, Jesús Iglesias, mencionó que la dependencia se encarga principalmente de hacer trabajo de campo, es decir, efectuar investigaciones a través de las peticiones que hace la Coordinación Jurídica para recabar datos de prueba y conocer la verdad histórica.

    Dijo que esta área es únicamente una autoridad de investigación y su tarea es saber si se realiza el trabajo conforme a derecho y como lo marcan los manuales.

    “Estamos muy contentos porque una forma de inhibir y erradicar la corrupción es que proveas de mecanismos y elementos, y en este caso el Presidente Municipal lo está haciendo”, señaló.

    Dijo que es importante que la gente conozca que Contraloría tiene personal que se encarga de revisar que se hagan bien las cosas en beneficio de los juarenses.

