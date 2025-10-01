Entregó Municipio útiles escolares a 178 mil alumnos juarenses

El Gobierno Municipal concluyó la entrega de 178 mil mochilas y loncheras con útiles escolares a estudiantes de educación básica y de los Centros de Atención Múltiple (CAM), dio a conocer Guillermo Eduardo Alvídrez Olivas, director de Educación.

Ciudad Juárez, Chih .- Mencionó que por instrucciones del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se contó con el apoyo de las diferentes dependencias y descentralizadas en la distribución del material escolar a los planteles cuyos docentes atendieron la convocatoria.

En total se distribuyeron 130 mil mochilas y 48 mil loncheras, beneficiando así a 178 mil alumnos de 692 escuelas públicas, detalló.

Para que este beneficio llegara más pronto a los estudiantes, se solicitó la ayuda de directores municipales, quienes con su personal acudieron a visitar los centros educativos para entregarles el beneficio a las y los alumnos, concluyendo con esta jornada el viernes pasado, explicó.

El objetivo es contribuir con la economía familiar en el arranque del ciclo escolar para que los progenitores puedan sacar adelante a sus hijos, abundó.

Alvídrez Olivas mencionó que para el alcalde es muy importante apoyar la educación juarense, ya que el tesoro más grande que tiene Juárez son sus niños, niñas y adolescentes.

Resaltó que este es el primer año que entregan loncheras a infantes de preescolar y primer grado de primaria, quienes recibieron como material escolar: mandil, crayolas, cuadernos, borradores, sacapuntas y lápices, entre otros artículos.

En el caso de los estudiantes de segundo grado de primaria hasta tercero de secundaria recibieron mochila, cuadernos de cuadrícula grande y de raya, bolígrafos, lápices, sacapuntas, borradores y juegos de geometría, añadió.