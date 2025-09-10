Entregó Municipio apoyos escolares a la primaria José Fernández Mejía

Publicidad - LB2 -

La comunidad escolar de la primaria José Fernández Mejía celebró este día la entrega de apoyos escolares que hizo el Gobierno Municipal, como parte de la Cruzada por la Educación.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento contó con la presencia de César Alberto Tapia Martínez, director general de Servicios Públicos Municipales, en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar; la directora de la escuela, maestra Lizeth Ruiz; así como la señora Perla Rosales Ibarra, representante de la Sociedad de Padres de Familia.

El director general de Servicios Públicos señaló que este programa busca apoyar la economía familiar y fortalecer la educación en el municipio.

“Son 670 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria las que están recibiendo estos apoyos. Además, en esta administración se han construido 170 domos, se ha beneficiado a 530 escuelas con diversas obras y se ha apoyado a más de 9 mil 800 estudiantes universitarios con el pago de inscripción, algo único en el país”, comentó.

Destacó también que estas acciones se realizan sin generar deuda pública, reafirmando el compromiso del presidente municipal en materia educativa.

Durante su intervención, la maestra Lizeth Ruiz agradeció al Gobierno Municipal por contemplar a la institución dentro del programa de entrega de útiles, mochilas, loncheras y kits de educación física.

“Para nuestros alumnos este apoyo es muy significativo. Más allá del material, es un recuerdo que se llevan y un respaldo importante para su formación”, expresó.

En representación de los padres de familia, la señora Perla Rosales Ibarra destacó que la entrega refuerza el compromiso con la educación y alivia la economía de los hogares.

Asimismo, el alumno Yael Delgadillo dirigió unas palabras de agradecimiento a nombre de la comunidad estudiantil.

La entrega fue recibida con entusiasmo por parte de alumnos, maestros y padres de familia, quienes celebraron la importancia de contar con el respaldo del Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños juarenses.

