Entregó Municipio apoyos en la Primaria Elisa Dosamantes y el preescolar Leona Vicario

Este martes, el director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, en representación del Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de mochilas y loncheras a estudiantes de la Escuela Primaria Elisa Dosamantes y del Jardín de Niños Leona Vicario, como parte de la Cruzada por la Educación del Gobierno Municipal.

Ciudad Juárez, Chih .- En el evento, Tapia Martínez agradeció la presencia de los padres de familia y destacó que este tipo de apoyos representan un esfuerzo directo del Presidente Municipal para contribuir con las familias juarenses.

“Vengo en nombre del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a entregar estas mochilas y loncheras para sus hijas e hijos, pero también a compartirles el trabajo que se ha realizado en materia educativa.

“El Gobierno Municipal ha intervenido en más de 530 escuelas de todos los niveles, ha instalado 170 domos escolares y ha beneficiado a miles de estudiantes con programas como el pago de inscripciones universitarias, donde ya son cerca de 9,800 alumnos apoyados. Estamos convencidos de que invertir en la educación es la mejor herramienta contra la delincuencia y el camino para tener mejores ciudadanos en el futuro”, expresó Tapia Martínez.

Durante su participación, Jorge Emanuel Cota Jáquez, director de la primaria Elisa Dosamantes, agradeció al alcalde por la inversión en infraestructura y material escolar, resaltando que se trata de apoyos que no se habían visto en muchas administraciones anteriores.

“Nuestro plantel ha sido beneficiado con el Presupuesto Participativo, gracias al cual contamos hoy con un nuevo espacio de biblioteca. Este tipo de acciones impactan directamente en la formación de nuestras niñas y niños. Reconocemos el gran trabajo del Presidente Municipal, porque se ha estado invirtiendo de manera constante y directa en las escuelas”, señaló.

Asimismo, una alumna de sexto grado expresó un emotivo mensaje en nombre de sus compañeros:

“Con profunda gratitud recibimos este apoyo, que no solo es una mochila, sino una inversión en nuestro futuro. Agradecemos al Gobierno su compromiso con la educación, porque esto nos motiva a seguir esforzándonos en nuestros estudios”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura educativa y de apoyar a las familias juarenses para que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias en su desarrollo académico.

