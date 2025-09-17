Entregó IPACULT mochilas y loncheras a estudiantes de primaria y secundaria

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), llevó a cabo la entrega de mochilas y loncheras a alumnos de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio y de la Secundaria Estatal 3086, como parte del programa impulsado por la Dirección de Educación Municipal.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante las jornadas de entrega, la directora del IPACULT, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que para el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, la mejor inversión que puede realizar una sociedad es en la niñez, al ser ellos el presente y futuro de Juárez.

“Esto no solo representa un apoyo material, sino también una mano amiga para cada padre y madre de familia, al garantizar que sus hijos cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo académico”, señaló la funcionaria.

Barajas Martínez subrayó que estas acciones buscan aliviar la carga económica de las familias juarenses al inicio del ciclo escolar, al tiempo que contribuyen a fortalecer la permanencia de los estudiantes en las aulas.

En cada institución educativa, directivos, docentes, padres de familia y alumnos expresaron su agradecimiento al Gobierno Municipal por este esfuerzo, reconociendo que este tipo de apoyos representan una oportunidad para que los estudiantes tengan mejores condiciones de aprendizaje.

Con estas entregas, el IPACULT reafirma su compromiso no solo con la promoción de la cultura, sino también con la educación y el bienestar de la niñez juarense, estableciendo puentes de apoyo que fortalecen a la comunidad escolar.

