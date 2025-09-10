Entregó IMM 2633 mochilas y loncheras en representación del Presidente Municipal

Publicidad - LB2 -

La directora general Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Elvira Urrutia Castro, hizo entrega de 2,033 mochilas y 600 loncheras a estudiantes de educación básica.

Ciudad Juarez, Chih .- Los útiles escolares forman parte de la Cruzada por la Educación impulsada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar con la finalidad de contribuir al desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, la titular del IMM destacó que el acceso a la educación básica es un derecho fundamental para el desarrollo de infantes y adolescentes, por lo que brindarles estos materiales escolares representa no solo un apoyo para la economía de las familias, sino un impulso para las y los alumnos que inician la educación básica.

En total, Urrutia Castro encabezó la entrega en nueve espacios escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria con la finalidad de atender la indicación del alcalde para que estos insumos lleguen a las y los estudiantes.

Para el arranque de este ciclo escolar, el Gobierno Municipal hará entrega de 130 mil mochilas y 48 mil loncheras en beneficio de 178 mil estudiantes de 692 escuelas públicas y Centros de Atención Múltiple (CAM).

