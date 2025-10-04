Movil - LB1 -
    octubre 4, 2025 | 14:03
    Entregó Estado más de 2 mil 500 apoyos a personas adultas mayores y con discapacidad en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) llevó a cabo en Ciudad Juárez la tercera entrega de apoyos alimentarios del programa NutriChihuahua 2025, con la distribución de más de 2 mil 586 despensas a personas en situación de vulnerabilidad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Ana María García, encargada de este programa en la Zona Norte, informó que durante la jornada que se realizó en el Parque Central se benefició a 628 personas con discapacidad y 665 adultos mayores.

    Cada paquete incluyó productos de la canasta básica que aseguran una dieta equilibrada y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, lo que se traduce en un ahorro superior a los mil 300 pesos mensuales por familia.

    La funcionaria recordó que las entregas previas se realizaron en el Centro Comunitario 15 de Enero y en el Centro Comunitario de San Francisco, con 394 despensas adicionales.

    Con esta tercera entrega NutriChihuahua ha beneficiado a más de 8 mil personas en situación de vulnerabilidad en Ciudad Juárez, y se consolida como una de las principales estrategias de apoyo alimentario en la frontera.

    El Gobierno del Estado ratifica su compromiso de mantener una administración pública cercana, organizada y con objetivos claros, dirigidos a atender a los sectores que más lo necesitan y a mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.

