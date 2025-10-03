Entregó Estado apoyos escolares a familias migrantes en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Consejo Estatal de Población (Coespo), realizó la entrega de apoyos escolares a más de 15 familias migrantes que residen en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih .- Enrique Serrano, coordinador general del Coespo, explicó que este esfuerzo, instruido por la gobernadora Maru Campos, tiene como propósito brindar dignidad y oportunidades a las personas en situación de movilidad que radican en Ciudad Juárez.

Además, señaló que garantizar el acceso a la educación es un paso fundamental para que niñas, niños y adolescentes tengan un proyecto de vida que los aleje de factores de riesgo y les permita construir un mejor futuro.

- Publicidad - HP1

El apoyo consistió en paquetes de útiles, uniformes y calzado para cada estudiante, con el fin de asegurar que puedan acudir a clases en igualdad de condiciones que sus compañeros y sin que la falta de recursos sea un obstáculo.

De igual manera, las familias beneficiarias recibieron un apoyo económico para cubrir el costo de inscripción de sus hijas e hijos.

Estos beneficios se otorgaron a través del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana, con una inversión aproximada de 45 mil pesos en esta entrega.

Cabe destacar que este apoyo se entrega de manera permanente cada regreso a clases, y hasta la fecha ha beneficiado a mil 927 personas con un total de dos mil 788 apoyos, que en conjunto representan una inversión superior a 748 mil pesos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de apoyar a las familias en situación de movilidad, e impulsa la educación como un derecho fundamental que abre oportunidades de desarrollo e integración para todas y todos los ciudadanos.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.