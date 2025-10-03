Movil - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 17:15
    Juárez / El Paso

    Entregó Estado apoyos escolares a familias migrantes en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y el Consejo Estatal de Población (Coespo), realizó la entrega de apoyos escolares a más de 15 familias migrantes que residen en la frontera.

    Ciudad Juárez, Chih .- Enrique Serrano, coordinador general del Coespo, explicó que este esfuerzo, instruido por la gobernadora Maru Campos, tiene como propósito brindar dignidad y oportunidades a las personas en situación de movilidad que radican en Ciudad Juárez.

    Además, señaló que garantizar el acceso a la educación es un paso fundamental para que niñas, niños y adolescentes tengan un proyecto de vida que los aleje de factores de riesgo y les permita construir un mejor futuro.

    El apoyo consistió en paquetes de útiles, uniformes y calzado para cada estudiante, con el fin de asegurar que puedan acudir a clases en igualdad de condiciones que sus compañeros y sin que la falta de recursos sea un obstáculo.

    De igual manera, las familias beneficiarias recibieron un apoyo económico para cubrir el costo de inscripción de sus hijas e hijos.

    Estos beneficios se otorgaron a través del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana, con una inversión aproximada de 45 mil pesos en esta entrega.

    Cabe destacar que este apoyo se entrega de manera permanente cada regreso a clases, y hasta la fecha ha beneficiado a mil 927 personas con un total de dos mil 788 apoyos, que en conjunto representan una inversión superior a 748 mil pesos.

    Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de apoyar a las familias en situación de movilidad, e impulsa la educación como un derecho fundamental que abre oportunidades de desarrollo e integración para todas y todos los ciudadanos.

