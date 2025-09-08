Movil - LB1 -
    septiembre 8, 2025 | 15:06
    Entregó Ecología mochilas y loncheras a estudiantes de cinco escuelas públicas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El personal de la Dirección de Ecología entregó este día mochilas y loncheras a los alumnos de cinco instituciones educativas públicas, como parte del programa Cruzada por la Educación que implementó esta Administración Municipal, con el propósito de apoyar a los estudiantes y sus familias.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, dio personalmente los artículos a los pequeños y destacó que estas acciones son en apoyo a la economía familiar.

    Indicó que el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, instruyó a las direcciones para que estén al pendiente de la educación en Juárez.

    Asimismo, señaló que este Municipio es el único del país que destina más recursos al Presupuesto Participativo, con casi 2 mil millones de pesos invertidos.

    Mencionó que se han construido alrededor de 170 domos escolares en planteles por distintos sectores de la ciudad.

    Los alumnos beneficiados con las mochilas son estudiantes de la Escuela Primaria Fray Toribio de Benavente, del Jardín de Niños Gregorio M. Solís, Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, Jardín de Niños Aatzin y Jardín de Niños México.

    Durante la entrega, los pequeños y los docentes agradecieron el apoyo que les brinda el Gobierno Municipal.

