    septiembre 26, 2025 | 16:43
    Entregó DIF Estatal 102 sillas de ruedas para personas con discapacidad

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El DIF Estatal Chihuahua, en colaboración con Fundación Telmex-Telcel entregó 102 sillas de ruedas en Ciudad Juárez, como parte del programa “Peso por Peso”, que promueve la inclusión y autonomía de las personas con discapacidad.

    Ciudad Juárez, Chih .- Del total de aparatos distribuidos, 2 son especiales para pacientes con Parálisis Cerebral Infantil (PCI).

    Los beneficiarios accedieron a este apoyo, a través de las convocatorias públicas que lanza periódicamente el DIF Estatal.

    La donación se realizó por medio de dicho programa de Fundación Telmex y la aportación de recursos estatales.

    El evento se realizó en las oficinas del Gobierno del Estado en la frontera, conocidas como “Pueblito Mexicano” y fue encabezado por el director de Rehabilitación, Hiram Mendoza; por la representante del DIF Estatal en Ciudad Juárez, Cecilia Andrade y por el representante de Fundación Telmex-Telcel, Aldo Baca.

    Mendoza señaló que estas sillas de ruedas representan una herramienta fundamental para que las personas beneficiadas, puedan acceder a sus derechos y participar en la sociedad.

    “Con ellas se mejorará no solo las condiciones físicas, sino también la dignidad y esperanza de quienes las reciben y de sus familias, que son pilares fundamentales en su vida diaria”, explicó.

    Agradeció a la Fundación Telmex-Telcel por la constante disposición de trabajar codo a codo, y a los beneficiarios y sus familiares, cuya fortaleza y ejemplo motivan a trabajar por una sociedad más justa y humana.

    Reiteró el compromiso del DIF Estatal y de su presidenta, María Eugenia Galván, de promover proyectos que transformen vidas y contribuyan a construir un futuro con mayores oportunidades para todos.

