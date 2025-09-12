Entregó Desarrollo Social mochilas y loncheras a estudiantes

Publicidad - LB2 -

Esta semana, personal de la Dirección General de Desarrollo Social trabajó en la entrega de mochilas y útiles escolares en diversas escuelas de educación básica de la localidad, dentro del programa municipal Cruzada por la Educación.

Ciudad Juárez, Chih .– Hugo Alberto Vallejo Quintana, titular de la dependencia, indicó que durante los días pasados se atendió las necesidades de niñas y niños que recién inician el ciclo escolar en apoyó a las familias juarenses atenuando un poco el gasto que esta etapa implica.

Dijo que fue muy gratificante sumarse a este programa en el que las escuelas públicas reciben este beneficio, gracias al compromiso que ha demostrado el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar con la educación.

Por parte de la dependencia se entregó este apoyo a estudiantes que cursan preescolar, primaria y secundaria, pues repartieron 2,200 loncheras y 4,100 mochilas, sin embargo, en total se distribuirán 130 mil mochilas y 48 mil loncheras a 178 mil estudiantes de 692 instituciones educativas, puntualizó.

Explicó que las instituciones Hellen Keller, Don Quijote de la Mancha, Sopori, Gabriela Mistral, Paso del Norte, Hellen Adams Keller, Dolores Romero, Esperanza P. de Rosales, Elena Garro, Gilberto Owen, Elisa Griensen, Carolina Agazzi, Suraci, Paquimé y Margarita Villanueva Ávila fueron beneficiadas durante estos días.

De igual forma que las escuelas de nivel primaria 15 de Mayo, Pedro Rosales de León, Efrén Arellano Rosales, Luis Arnoldo Núñez, 18 de Marzo, José Tristán de la Cruz, Ramona Soto de González, Revolución, Aurora Reyes Flores y José Vasconcelos, así como los planteles Héctor Manuel Muela Reyes y María Guadalupe Breña Ponce en ambos turnos.

