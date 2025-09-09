Movil - LB1 -
    septiembre 9, 2025
    Entregó Atención Ciudadana del Suroriente mochilas y loncheras en escuelas

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, entregó este día 335 mochilas y 138 loncheras a los alumnos de dos escuelas, como parte del programa Cruzada por la Educación.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, encabezó la entrega en coordinación con su equipo de trabajo en la Escuela Primaria Acamapichtli y en la Escuela Primaria Manuel Valdez Santiesteban.

    El funcionario destacó que este es un esfuerzo que forma parte del compromiso del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de respaldar a las familias juarenses y garantizar que niños y niñas cuenten con herramientas para su aprendizaje.

    Comentó que la intención de estas entregas es ayudar a la economía familiar y apoyar el desarrollo integral de niñas y niños.

    “Seguimos trabajando con convicción para impulsar la educación y ofrecer mejores oportunidades a la niñez juarense”, resaltó.

    Valencia dijo que este apoyo fue posible gracias a la coordinación con la Dirección de Educación del Municipio, encabezada por Guillermo Alvídrez.

