Entregó Alcalde uniformes y chalecos balísticos a personal de la SSPM y Seguridad Vial

En cumplimiento a su compromiso con la seguridad y dignificación de las corporaciones de seguridad, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar encabezó este día la entrega de uniformes, chalecos balísticos y equipo táctico a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Coordinación General de Seguridad Vial, en el estacionamiento del CERI Distrito Sur.

Ciudad Juárez, Chih .– Durante su mensaje, el alcalde destacó que la inversión de casi 46 millones de pesos destinada a este programa representa una acción tangible de confianza y respaldo hacia quienes diariamente protegen a la ciudadanía juarense.

“Hoy reafirmamos con hechos nuestro compromiso con la seguridad de las y los juarenses. Esta entrega no es solo una inversión en materiales, sino una inversión en la confianza, la dignidad y la vida de quienes todos los días salen a proteger a nuestra comunidad”, expresó Pérez Cuéllar.

El Presidente resaltó que este equipamiento forma parte de la estrategia integral para fortalecer a la Policía Municipal y Seguridad Vial, garantizando que cada elemento cuente con las herramientas necesarias para realizar sus labores con profesionalismo y seguridad.

“Sabemos que detrás de cada elemento hay una familia que espera su regreso, por eso trabajamos para brindarles las condiciones adecuadas. Cada peso invertido se traduce en mayor seguridad, mejor preparación y mejores condiciones para quienes arriesgan su vida por la ciudad”, añadió.

Pérez Cuéllar reconoció el trabajo del secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales, así como de todos los mandos y elementos por su compromiso con la ciudadanía.

Asimismo, agradeció la presencia de funcionarios municipales, la síndica y regidores, reiterando que la seguridad es una tarea compartida entre Gobierno y sociedad.

El equipamiento entregado incluye uniformes, chalecos antibalas nivel IIIA, fornituras, lámparas, candados de mano y pierneras, que serán asignados al personal operativo para fortalecer sus labores de vigilancia y prevención en toda la ciudad.

“Sigamos construyendo juntos una ciudad fuerte, segura y unida. Gracias por su valentía, por su entrega y por el ejemplo que dan cada día al servir con honor a Juárez”, concluyó el alcalde.

