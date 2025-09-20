Entregó alcalde calles en el suroriente dentro del programa Mejoramiento de Vialidades

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, llevó a cabo la entrega de manera oficial de 3 calles aledañas al recientemente creado distribuidor vial Manuel Talamás Camandari, al suroriente de la localidad.

Ciudad Juárez, Chih .- Fueron las calles María Buettiguer de Álvarez, Josefa Natividad y Concepción Álvarez las que esta mañana las y los residentes del sector recibieron por parte del Gobierno Municipal a través del programa Mejoramiento de Vialidades.

“Estamos muy contentos de hacer esta entrega a todas y todos los vecinos, ya que gracias al tipo de material utilizado será un trabajo que les beneficie al menos por los siguientes 30 años, el cual también dará plusvalía a sus propiedades”, indicó el edil juarense.

Por su parte, el director general de Obras Públicas del Municipio, Daniel González García, informó que el objetivo de este programa es concentrar todos los esfuerzos para lograr cambios en poco tiempo.

“Hicimos una inversión de 5 millones 283 mil 320 pesos en la calle María Buettiguer de Álvarez, así como de casi 10 millones de pesos en las calles Josefa Natividad y Concepción Domínguez, sin adquisición de deuda”, señaló el funcionario.

Dijo que en los tres tramos se realizó pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, alumbrado, alcantarillado, introducción de agua potable, banquetas, alcantarillado y pintura.

La síndica Municipal, Ana Carmen Estrada, comentó que es importante vigilar que el gasto público se ejerza correctamente; “como por ejemplo en estas obras que se entregan en tiempo y forma, por lo que de esta manera somos testigos de que el recurso se usa en favor de quienes más lo necesitan”.

La representante de vecinos, María del Carmen Rodríguez García, agradeció al Presidente Pérez Cuéllar por haber hecho realidad la obra, pues en 25 años nadie los tomó en cuenta con el apoyo de recursos.

En el evento estuvo también el director general de Servicios Públicos, César Tapia Martínez y el titular de la Coordinación General de Seguridad Vial, Jesus Manuel García Reyes.

