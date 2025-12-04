Entregarán Presea Fray García de San Francisco al TecNM-ITCJ el próximo 8 de diciembre

Publicidad - LB2 -

El galardón reconoce su aporte educativo y tecnológico durante más de seis décadas en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las celebraciones por el aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, el próximo lunes 8 de diciembre se llevará a cabo la entrega de la Presea Fray García de San Francisco 2025, considerada la máxima condecoración que otorga el Ayuntamiento a personas u organizaciones que han contribuido significativamente al desarrollo de la comunidad. La ceremonia tendrá lugar en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

El reconocimiento será otorgado este año al Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ), institución con más de 60 años de historia en la formación académica, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la región. Así lo informó el regidor José Mauricio Padilla, coordinador de la Comisión de Nomenclatura, al dar a conocer los detalles de la decisión tomada en sesión ordinaria.

Padilla resaltó que el TecNM-ITCJ ha sido una pieza clave en la formación de más de 30 mil egresados, muchos de los cuales han contribuido al crecimiento económico e industrial de la frontera. “Se reconoce no sólo su legado educativo, sino su impacto social y su papel en la transformación tecnológica de nuestra ciudad”, señaló el regidor.

Además de la presea principal, el jurado otorgará menciones de honor a los finalistas que también fueron considerados por su destacada trayectoria: el grupo musical Los Silver, el ciudadano Pedro Matus Hernández, y el maestro Fortino Contreras, reconocido por su aporte al jazz y su papel en la difusión musical en Ciudad Juárez.

La elección del galardonado se realizó tras una evaluación de las propuestas recibidas por la Comisión, con base en méritos comprobables y la influencia positiva ejercida en la comunidad. El regidor Padilla explicó que esta distinción no solo es un homenaje, sino un acto de reconocimiento público al compromiso social, artístico, educativo o cultural de quienes han contribuido al desarrollo de la ciudad.

La Presea Fray García de San Francisco se entrega anualmente por parte del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, como parte de los actos conmemorativos por la fundación de Ciudad Juárez, y busca resaltar los valores que dan identidad a la frontera: esfuerzo, creatividad, solidaridad y trabajo comunitario.

La ceremonia será abierta al público y se espera la presencia de autoridades municipales, representantes del ámbito educativo y cultural, así como integrantes de las instituciones y personalidades reconocidas. El evento forma parte de la programación oficial del Festival de la Ciudad, que durante esta edición número 28 reúne expresiones artísticas y culturales en diversos espacios emblemáticos de la ciudad.

