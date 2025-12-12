Entregará Santa Bombero juguetes este 24 de diciembre en el Parque DIF

Publicidad - LB2 -

Protección Civil invita a seguir donando juguetes para niñas y niños de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La tradicional entrega de regalos del programa Santa Bombero se realizará el próximo miércoles 24 de diciembre a partir de las 8:00 de la mañana en las instalaciones del Parque DIF, informó la Dirección General de Protección Civil del Municipio. El evento busca llevar alegría a miles de niñas y niños de Ciudad Juárez en una de las fechas más esperadas del año.

Sergio Rodríguez, titular de la dependencia, indicó que la colecta de juguetes continúa activa y reiteró el llamado a la comunidad fronteriza, tanto de Ciudad Juárez como de El Paso, para sumarse con donaciones de juguetes nuevos o en buen estado. Los obsequios deben ser no bélicos y preferentemente que no requieran baterías, con el objetivo de garantizar su uso seguro y prolongado.

“El año pasado logramos reunir más de mil bicicletas y más de 25 mil juguetes, y con ello llegamos a miles de niñas y niños que pudieron disfrutar de un momento especial en Navidad. Queremos repetir ese éxito, pero sobre todo queremos ver de nuevo esas sonrisas”, expresó Rodríguez, quien reconoció el respaldo que este programa recibe año con año por parte de la ciudadanía, organizaciones y empresas locales.

Como parte de las recomendaciones para este evento masivo, el director de Protección Civil hizo un llamado a no hacer filas con demasiada anticipación, especialmente considerando las bajas temperaturas que suelen presentarse en diciembre. Subrayó que todos los menores que asistan recibirán un obsequio, por lo que no es necesario pernoctar o exponerse a condiciones climáticas extremas.

La entrega se llevará a cabo en el Parque DIF, un espacio ya tradicional para esta actividad solidaria que combina logística, seguridad y entretenimiento para las familias asistentes. La dinámica busca ser ágil y segura, con el apoyo de personal de bomberos, voluntariado y elementos de distintas dependencias municipales.

Santa Bombero es uno de los programas sociales más emblemáticos de la temporada decembrina en Ciudad Juárez, y ha logrado consolidarse como un puente entre la generosidad ciudadana y las necesidades de la infancia en situación vulnerable. Cada juguete donado representa no solo un regalo, sino también un mensaje de cuidado y esperanza.

La campaña permanecerá activa en estaciones de bomberos y puntos de acopio habilitados hasta días antes del evento. La Dirección de Protección Civil reiteró que, más allá de la cantidad, cada donativo es valioso y puede marcar una diferencia significativa en la vida de una niña o niño juarense esta Navidad.

