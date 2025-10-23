Entregará Index Juárez la Presea “Jaime Bermúdez Cuarón 2025”

Publicidad - LB2 -

El próximo 4 de noviembre, en el Centro de Convenciones Cibeles, se reconocerá a empresas y trabajadores de la industria maquiladora en cinco categorías.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Index Juárez anunció la entrega de la Presea Jaime Bermúdez Cuarón 2025, que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Cibeles.

La consejera nacional de Index Juárez, María Teresa Delgado Zárate, mencionó que el evento busca destacar a los empleados y empresas más sobresalientes de la industria manufacturera y de exportación en cinco categorías principales, informó.

Delgado Zárate explicó que las categorías de premiación serán:

. – Trayectoria de éxito

. – Antigüedad

. – Responsabilidad social

. – Expansión

. – Contribuciones en seguridad y medio ambiente.

Se entregarán diez preseas por cada categoría y serán las propias empresas maquiladoras las que propongan a sus candidatos, quienes serán reconocidos por su dedicación y permanencia en el sector.

Este formato busca resaltar la conexión entre el crecimiento empresarial y el desarrollo profesional de los trabajadores.

“Es una oportunidad para celebrar la historia, el talento y el impacto positivo que la industria tiene en nuestra comunidad”, añadió.

Recordó que en la edición anterior, Index Juárez premió a 52 empresas y colaboradores que destacaron por su liderazgo y compromiso.

Para la ceremonia del 4 de noviembre, se prevé la asistencia de líderes empresariales, autoridades gubernamentales, diplomáticos y representantes de la comunidad, consolidando este evento como uno de los más importantes del año para el sector industrial en la frontera norte de México.

