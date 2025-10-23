Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 23, 2025 | 11:25
    Entregará Index Juárez la Presea “Jaime Bermúdez Cuarón 2025”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    El próximo 4 de noviembre, en el Centro de Convenciones Cibeles, se reconocerá a empresas y trabajadores de la industria maquiladora en cinco categorías.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Index Juárez anunció la entrega de la Presea Jaime Bermúdez Cuarón 2025, que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Cibeles.

    La consejera nacional de Index Juárez, María Teresa Delgado Zárate, mencionó que el evento busca destacar a los empleados y empresas más sobresalientes de la industria manufacturera y de exportación en cinco categorías principales, informó.

    Delgado Zárate explicó que las categorías de premiación serán:

    . – Trayectoria de éxito
    . – Antigüedad
    . – Responsabilidad social
    . – Expansión
    . – Contribuciones en seguridad y medio ambiente.

    Se entregarán diez preseas por cada categoría y serán las propias empresas maquiladoras las que propongan a sus candidatos, quienes serán reconocidos por su dedicación y permanencia en el sector.

    Este formato busca resaltar la conexión entre el crecimiento empresarial y el desarrollo profesional de los trabajadores.

    “Es una oportunidad para celebrar la historia, el talento y el impacto positivo que la industria tiene en nuestra comunidad”, añadió.

    Recordó que en la edición anterior, Index Juárez premió a 52 empresas y colaboradores que destacaron por su liderazgo y compromiso.

    Para la ceremonia del 4 de noviembre, se prevé la asistencia de líderes empresariales, autoridades gubernamentales, diplomáticos y representantes de la comunidad, consolidando este evento como uno de los más importantes del año para el sector industrial en la frontera norte de México.

