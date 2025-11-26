Entregará Gobierno Municipal mobiliario escolar a 214 escuelas en segunda etapa del programa

Publicidad - LB2 -

La inversión asciende a más de 12.8 millones de pesos y beneficiará a planteles de educación básica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, anunció la entrega de mobiliario escolar a 214 planteles de educación básica como parte de la segunda etapa del programa “Mi escuela, mi espacio seguro”, una estrategia impulsada para mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos en la ciudad.

De acuerdo con Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, director de Educación, esta nueva fase del programa contempla una inversión de 12 millones 846 mil 250 pesos con 44 centavos, recursos que serán destinados a dotar de mobiliario digno a escuelas públicas que presentan rezagos en su infraestructura básica. El funcionario destacó que el objetivo es dignificar el entorno escolar y responder a necesidades que han sido postergadas durante años.

Con esta segunda etapa, el programa alcanza un total de 408 escuelas beneficiadas desde su implementación, lo que representa una inversión acumulada de 22 millones 787 mil 074 pesos con 80 centavos. Según Alvídrez, este esfuerzo forma parte del compromiso de la administración 2024-2027 para transformar los espacios educativos en lugares más seguros, funcionales y propicios para el aprendizaje.

El funcionario puntualizó que la iniciativa no se limita únicamente a la entrega de mobiliario, sino que busca incidir directamente en la calidad del entorno escolar, favoreciendo el desarrollo integral de las y los estudiantes, así como el desempeño del personal docente y administrativo. Añadió que los planteles beneficiados fueron seleccionados tras un diagnóstico de necesidades, priorizando aquellos con mayor grado de vulnerabilidad.

La estrategia responde a una demanda histórica de las comunidades escolares, especialmente en zonas periféricas donde los planteles han operado durante años con mobiliario deteriorado o insuficiente. Con este nuevo lote de entregas, el Gobierno Municipal busca avanzar en su objetivo de asegurar que todas las escuelas públicas cuenten con condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El programa “Mi escuela, mi espacio seguro” forma parte de una agenda más amplia en materia de infraestructura educativa impulsada por la administración municipal, que también contempla trabajos de rehabilitación, mejora de instalaciones sanitarias y fortalecimiento de la seguridad en los alrededores de los planteles. La entrega del mobiliario se realizará de forma paulatina durante las próximas semanas.

