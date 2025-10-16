Entregará DIF Estatal a su abuela bebé de Leslie Godínez

Publicidad - LB2 -

A tres meses de los hechos, finalmente la autoridad estatal hará llegar el menor a la madre de la víctima, asesinada el 17 de julio por “La Diabla” y una menor de 16 años.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El DIF Estatal finalmente hará entrega del bebé de Leslie Godínez a su abuela materna, a tres meses de los hechos en los que fue asesinada la joven de 20 años de edad, y cuyo cadáver fue localizado en una vivienda de Portal del Roble, al sur oriente de la ciudad.

Un miembro de la familia de Leslie Godínez, informó que el DIF Estatal complementó los exámenes de ADN para fundamentar jurídicamente la entrega de la custodia del bebé, a tres meses de los hechos.

Leslie desapareció el pasado mes de julio, cuando se encontraba en su séptimo mes de gestación, por lo que familiares emprendieron su búsqueda con el saldo de todos ya conocido.

El pequeño fue llevado a un hospital en Zaragoza para pedir ayuda por las lesiones que le provocaron durante el procedimiento, y debido a la gravedad de las lesiones, fue internado en el Hospital Infantil de Especialidades.

El bebé fue llevado al Hospital Infantil, mientras que el cuerpo de Leslie fue localizado en una fosa en Portal del Roble.

A tres meses de que el pequeño fue puesto bajo resguardo en el nosocomio y bajo la tutela del DIF Estatal, finalmente será entregado a su familia materna.

