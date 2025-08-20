Movil - LB1 -
    agosto 20, 2025 | 15:31
    Entregará Desarrollo Social apoyo alimenticio a familias del Valle de Juárez y Samalayuca

    POR Redacción ADN / Agencias
    El programa Cruzada por tu familia, que busca beneficiar principalmente a personas con discapacidad, madres solteras, adultos mayores e integrantes de pueblos originarios, llega este día al Valle de Juárez y Samalayuca.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Ayer estuvimos entregando en diversos puntos de la ciudad, sobre todo en los Centros Comunitarios con el fin de facilitarle a las personas el traslado, así como ahorrarles tiempo en sus actividades cotidianas”, señaló Hugo Alberto Vallejo Quintana, titular de Desarrollo Social, dependencia a cargo de estos programas de ayuda.

    El funcionario mencionó que para hoy se entregarán estos apoyos en el área rural, comenzando en el ejido El Millón, para después recorrer cada uno de los ejidos del Valle de Juárez hasta llegar a Samalayuca.

    “La actividad se estará llevando a cabo mensualmente, ya que esta ocasión son más puntos de entrega, gracias a que también es más el recurso y por ende, el apoyo alimenticio que se hará llegar a las familias fronterizas en condición vulnerable”, destacó.

    La inversión del Gobierno Municipal para el programa Cruzada por tu familia, es este año de 60 millones de pesos, por lo que gracias a la buena disposición del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se beneficiará a cerca de 11,000 hogares, agregó Vallejo Quintana.

    LOS ANALISTAS 037 | Juárez vibra con nuevo festival

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio del podcast...
