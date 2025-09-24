Entregan Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público 2025 a policía vial

Publicidad - LB2 -

En la edición 2025 del Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados al Servicio del Municipio de Juárez, la policía vial María Judith Castillo Saldívar fue distinguida en la categoría Personal Adscrito a Instituciones de Seguridad Pública, en reconocimiento a la labor que realiza de manera diaria en las calles de la ciudad. Por su compromiso y dedicación, fue seleccionada entre los empleados municipales destacados.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se llevó a cabo en el Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Benito Juárez durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo, encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar.

La distinción fue resultado del compromiso y la dedicación que ha mostrado la agente al servicio de la comunidad, razón por la que fue seleccionada entre los empleados municipales destacados.

- Publicidad - HP1

“Servir y proteger a la ciudadanía es lo más importante. Agradezco a mi familia, a mis mandos y superiores. Gracias, estoy muy feliz y contenta”, comentó la agente tras recibir el premio.

Con este reconocimiento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de valorar y reconocer el esfuerzo de los servidores públicos, quienes día a día contribuyen al bienestar y la seguridad de la comunidad juarense.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.