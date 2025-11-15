Entregan pavimentación de calle Félix Fraire en la colonia Lucio Blanco

Publicidad - LB2 -

Obra mejora accesibilidad y plusvalía de viviendas con inversión compartida mediante SUMA.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este sábado, vecinos de la colonia Lucio Blanco recibieron oficialmente la pavimentación de la calle Félix Fraire, una obra ejecutada a través del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), en un esquema de coinversión donde el Municipio de Juárez cubre el 75 por ciento del costo y los vecinos el 25 restante.

La entrega fue encabezada por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó que, además de mejorar la movilidad y seguridad de los habitantes, obras como esta tienen un impacto directo en el valor de las propiedades. “Las calles pavimentadas aumentan la plusvalía de las viviendas, mejoran la calidad de vida y refuerzan el sentido de comunidad”, expresó el edil durante su intervención.

El tramo intervenido abarca de la calle Pascual de Anda a Alonso Lugo, con una superficie de mil 528 metros cuadrados de concreto hidráulico. De acuerdo con Javier Said Estrada de la Torre, director de SUMA, la inversión total fue de un millón 936 mil pesos, de los cuales 484 mil fueron aportados por los vecinos y un millón 452 mil por el Gobierno Municipal.

Como parte de los trabajos, se llevó a cabo también el reemplazo de todas las tomas y descargas domiciliarias, lo que, según explicó el funcionario, garantiza la durabilidad del concreto por hasta tres décadas, al evitar futuras excavaciones que puedan deteriorar la superficie.

Reyna Karina Estrada Reyes, vecina del sector y principal promotora de la obra, compartió que gestionó esta mejora durante años y que finalmente su calle es un espacio digno, seguro y con mejor accesibilidad. “Ahora nuestras casas valen más, y lo que le dejamos a nuestros hijos es un patrimonio más sólido y con mejores condiciones”, expresó durante el evento.

En el acto también estuvieron presentes funcionarios municipales como Jesús Manuel García Reyes, coordinador de Seguridad Vial; César Alberto Tapia Martínez, director general de Servicios Públicos; la síndica Ana Carmen Estrada García y el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, quienes coincidieron en que el éxito del programa SUMA depende directamente de la voluntad de los vecinos para organizarse y participar.

