Entregan material educativo a escuelas de Ciudad Juárez para pueblos originarios

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, en colaboración con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), realizó la entrega de material educativo a tres escuelas de Ciudad Juárez. Este apoyo está dirigido a estudiantes de pueblos originarios, un paso significativo hacia la inclusión educativa en la región.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- En total, se beneficiaron 45 estudiantes del Jardín de Niños Sewa Seware, quienes recibieron un pizarrón, 40 kits de Preescolar y libros para colorear que abordan la temática de la migración. Este tipo de materiales son esenciales para fomentar un aprendizaje significativo y contextualizado, especialmente en comunidades con una rica herencia cultural.

Además, 184 alumnos de las Escuelas Primarias Tarahumara y Adelina Romero Fontes también fueron favorecidos con la entrega de kits escolares completos, pizarrones y equipo destinado a los docentes. Estos recursos son fundamentales para mejorar la calidad educativa y proporcionar un entorno de aprendizaje más adecuado para los niños y niñas de estas instituciones.

El evento de entrega se llevó a cabo en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, donde estuvieron presentes importantes figuras del ámbito educativo. Entre los asistentes se encontraban Rosella Yamada Vargas, representante de Unicef; Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación en la Zona Norte; y Aldo Viezcas, jefe de Servicios Regionales de Seech en la Zona Norte, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas.

Aldo Viezcas, durante su intervención, reconoció el esfuerzo de Unicef en beneficio de los estudiantes que asisten a estas escuelas, que son un pilar para la comunidad indígena. “Este material educativo será de mucha utilidad para estudiantes y maestros, son herramientas que ayudarán a desarrollar destrezas, habilidades y conocimiento en el aula y en la comunidad”, afirmó el funcionario.

La entrega de material educativo no solo representa un apoyo tangible para los estudiantes, sino que también simboliza un compromiso con la educación inclusiva y el respeto a la diversidad cultural. La colaboración entre el Gobierno del Estado y organizaciones como Unicef es fundamental para seguir avanzando en la mejora de la educación en las comunidades más vulnerables.

