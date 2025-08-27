Movil - LB1 -
    agosto 27, 2025 | 18:11
    Entregan IMM y Banco de Alimentos alimentos a mujeres en situación de vulnerabilidad

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con la finalidad de ayudar a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para el desarrollo de las familias, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) gestionó con el Banco de Alimentos la entrega de despensas para las usuarias que habitan en las zonas de atención prioritaria.

    Ciudad Juárez, Chih .- Este día fueron entregadas más de 150 despensas, mismas que distribuyeron entre integrantes de la Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), de la colonia Altavista y la zona de los kilómetros, dio a conocer la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro.

    Dijo que también recibieron los alimentos integrantes de las comunidad chinanteca, mixteca, zapoteca y ralámuli, así como integrantes de las redes de apoyo a mujeres privadas de la libertad.

    Esta acción es posible gracias al trabajo comunitario que realiza el área de Prevención en distintos espacios, donde se identifican las necesidades específicas de cada grupo para posteriormente llevar a cabo un diagnóstico comunitario con el apoyo de las integrantes de la red MUCPAZ, dijo la funcionaria.

