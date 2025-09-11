Movil - LB1 -
    septiembre 11, 2025 | 11:22
    Entregan autoridades estatales insumos a planteles de Educación Básica

    POR Redacción ADN / Agencias
    Se benefició a más de 500 alumnas y alumnos de tres centros educativos.

    Chihuahua, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó equipamiento y material de rehabilitación a planteles de Educación Básica, con el propósito de que alumnas y alumnos cuenten con mejores espacios para su desempeño en las aulas.

    El acto se efectuó en las instalaciones de la Escuela Secundaria Estatal No.3080, ubicada en la colonia Riberas del Bravo en Ciudad Juárez, a la cual se dotó de butacas, calefactores, enfriadores evaporativos, pintura e impermeabilizante.

    Carlos Ortiz Villegas, representante de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, señaló que esta acción responde al compromiso de la gobernadora Maru Campos, de brindar espacios educativos de calidad para niñas, niños y adolescentes de esta frontera.

    El delegado del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa Zona Norte, Florencio Peña Muñoz, dijo que adicional a esta entrega, se distribuyeron insumos de construcción a dos escuelas de la Colonia Juárez, del municipio de Casas Grandes, que resultaron afectadas por las recientes lluvias.

    Peña Muñoz manifestó que con estas acciones se atiende de manera inmediata a la población estudiantil afectada por la contingencia climatológica.

