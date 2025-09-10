Movil - LB1 -
    septiembre 10, 2025
    Entregan agua potable en San Isidro y El Sauzal

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Esta semana continúa la entrega de agua potable por parte de la Dirección General de Desarrollo Social, dentro del programa en apoyo a la ciudadanía “Cruzada por el agua”.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Hoy nos acercamos con las y los residentes de Ampliación San Isidro y El Sauzal con la intención de seguir brindándoles todo el apoyo posible con el líquido”, señaló el titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana.

    El funcionario indicó que se entregaron 130 mil litros de agua a 130 familias de los citados lugares, por lo que con esto se asegura el suministro para las viviendas que no cuentan con el servicio a través de la red de distribución de agua potable, o bien, que tienen problemas de desabasto.

    Este programa de apoyo se lleva a cabo durante la temporada de verano y con base en las necesidades de las familias de distintas colonias, se contempla extenderlo hasta fin de año.

