Entrega SUMA pavimentación de calle Zafra en El Granjero

Publicidad - LB2 -

Vecinos participan en esquema 25-75 para obra de concreto hidráulico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La calle Zafra, en la colonia El Granjero, fue entregada este sábado como una obra concluida del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), con la presencia del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó la participación activa de los vecinos a través del esquema de coinversión 25-75.

Durante el evento, el alcalde felicitó a los habitantes por su compromiso y aportación económica para llevar a cabo esta obra de pavimentación con concreto hidráulico. Subrayó que este tipo de intervenciones no solo mejoran la movilidad urbana, sino que también incrementan el valor de las propiedades en el sector, lo que representa un beneficio adicional para las familias que habitan la zona.

- Publicidad - HP1

Javier Said Estrada de la Torre, director de SUMA, detalló que la obra incluyó la pavimentación de la calle Zafra, en el tramo de Cañaveral a Garambullo, donde además se realizaron trabajos de sustitución de tomas y descargas domiciliarias, con el objetivo de prolongar la vida útil del nuevo concreto hidráulico y evitar futuras afectaciones al pavimento.

La obra abarca un total de mil 298 metros cuadrados y representó una inversión de un millón 592 mil 631 pesos. De este monto, el Gobierno Municipal aportó un millón 194 mil 548 pesos, mientras que los vecinos contribuyeron con 398 mil 182 pesos. El proyecto beneficia directamente a 15 familias, y de forma indirecta a toda la colonia, ya que se trata de una vía con alto tránsito vehicular.

Raquel Roldán, vecina del lugar, agradeció al alcalde por la ejecución de la obra y reconoció el trabajo de organización vecinal que permitió hacer realidad este proyecto. Comentó que el proceso de participación fue claro y que la respuesta del Municipio fue positiva desde las primeras gestiones.

En la entrega oficial también estuvieron presentes Jesús Manuel García Reyes, titular de la Coordinación General de Seguridad Vial; César Tapia Martínez, director general de Servicios Públicos Municipales, y el regidor Alejandro Acosta, quienes coincidieron en que las obras como esta fortalecen el tejido urbano y promueven la corresponsabilidad ciudadana en el desarrollo de la infraestructura local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.