Entrega SEyD calefactores a 23 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez

La acción forma parte del programa “Juntos Construimos” ante el descenso de temperaturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo escolar durante la temporada invernal, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó calefactores de gas a 23 planteles de nivel básico en Ciudad Juárez, como parte del programa estatal “Juntos Construimos”. La entrega fue coordinada por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), responsable de supervisar y fortalecer las condiciones físicas de los centros escolares.

El evento se realizó en el Preescolar Juan Escutia, ubicado en la colonia División del Norte, donde se concentraron autoridades educativas, personal docente y padres de familia para recibir los equipos. La iniciativa busca atender las necesidades inmediatas de escuelas que carecían de medios adecuados para hacer frente a las bajas temperaturas, un problema recurrente en los meses de noviembre a febrero en la región fronteriza.

Florencio Peña, delegado del Ichife en la Zona Norte, indicó que esta es la tercera entrega de calefactores en el marco del programa, y responde directamente a las solicitudes hechas por docentes y directivos para proteger la salud de niñas, niños y personal escolar. “Gracias a nuestra gobernadora Maru Campos y al firme compromiso que tiene con la educación, vienen más materiales para entregar aquí en Ciudad Juárez”, afirmó.

Algunos de los planteles que recibieron calefactores en esta jornada fueron las escuelas primarias Sierra Vista, Pablo Neruda, Héctor Manuel Muela Reyes, Ford 180, Rarámuri, Plan de Ayala, Escritores de Chihuahua y Guillermo González Camarena. Los equipos permitirán asegurar espacios más confortables durante las horas de clase, especialmente en aulas que anteriormente carecían de sistemas de climatización funcionales.

Esta entrega forma parte de una estrategia más amplia implementada por la SEyD y el Ichife, que incluye también trabajos de rehabilitación, instalación eléctrica y distribución de mobiliario en escuelas públicas. El programa “Juntos Construimos” tiene como meta mejorar las condiciones de infraestructura educativa en todo el estado, priorizando planteles que presenten mayor rezago.

Ciudad Juárez, por su densidad poblacional y condiciones climáticas extremas, representa uno de los principales focos de atención para las autoridades educativas. Con la llegada del invierno, el suministro de calefactores cobra especial relevancia para evitar riesgos a la salud derivados de la exposición prolongada al frío en espacios cerrados sin calefacción. Las entregas continuarán en otras zonas escolares del municipio en las próximas semanas, según confirmaron autoridades del Ichife.

