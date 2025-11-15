Entrega Presidente parques rehabilitados en La Cuesta y Valle de Santiago

Publicidad - LB2 -

Mejoran infraestructura con recursos del Presupuesto Participativo 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del ejercicio del Presupuesto Participativo 2025, el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, entregó este sábado dos parques rehabilitados en las zonas de La Cuesta y Valle de Santiago, al suroriente de la ciudad. Se trata del parque Bardas La Cuesta y del parque La Puerta, espacios que fueron intervenidos con obras de mejoramiento urbano tras ser seleccionados por votación ciudadana.

Durante su recorrido, el alcalde enfatizó la importancia de la colaboración entre la comunidad y el gobierno local para la identificación y ejecución de obras prioritarias. Pérez Cuéllar subrayó que estas acciones responden directamente a las necesidades expresadas por la población, reafirmando que el Presupuesto Participativo es una herramienta que da voz a los juarenses en la definición del gasto público.

En el parque Bardas La Cuesta, ubicado en la colonia del mismo nombre, se invirtieron 4 millones 259 mil pesos para la construcción de andadores de concreto, un gimnasio al aire libre, área de juegos, mobiliario urbano, alumbrado público y una cancha de usos múltiples. La intervención también contempló la incorporación de vegetación, con el objetivo de ofrecer espacios más verdes y funcionales para la recreación comunitaria.

Por su parte, el parque La Puerta, en el fraccionamiento Valle de Santiago, fue objeto de una inversión de 3 millones 277 mil pesos. Ahí se construyó una nueva cancha de usos múltiples con pintura especializada y reja perimetral, además de rehabilitar y reubicar los juegos metálicos existentes. También se instaló un sistema de alumbrado público, buscando mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad del área.

Ambos proyectos contaron con trabajos complementarios realizados por la Dirección General de Servicios Públicos, que incluyeron labores de limpieza general, poda de árboles, retiro de llantas y escombros, así como la instalación de nuevas luminarias, elementos que reforzaron la transformación física de los parques.

En la entrega oficial participaron también la síndica municipal, Ana Carmen Estrada; el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera; el director de Edificación de Obras Públicas, Omar Esparza; el titular de Servicios Públicos, César Tapia, y el regidor Alejandro Acosta, quienes destacaron que la mejora de los espacios públicos contribuye directamente a la calidad de vida y cohesión social en las colonias beneficiadas.

