Entrega Pérez Cuéllar rehabilitación de escuelas en distintos sectores de Ciudad Juárez

Las obras benefician a miles de estudiantes y se realizaron con una inversión de más de 13 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura educativa y brindar espacios seguros y dignos a estudiantes y docentes, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este jueves la entrega simbólica de obras de rehabilitación en diversas escuelas de la ciudad, durante un acto celebrado en la Escuela Secundaria Técnica número 86.

El alcalde destacó que ya se tienen listas las rehabilitaciones en 100 escuelas del municipio y reiteró su compromiso con la educación como una prioridad para el Gobierno Municipal. “El tesoro más grande que tiene esta ciudad son sus niñas, niños y jóvenes. Por eso trabajamos para protegerlos y ofrecerles espacios adecuados, porque estas escuelas son su segunda casa”, expresó durante el evento.

A manera de mensaje directo a los estudiantes, Pérez Cuéllar los exhortó a cuidarse y mantenerse alejados de las drogas. “Pórtense bien, digan no a los mugreros que dañan la salud”, dijo, haciendo énfasis en que la rehabilitación de escuelas también forma parte de una estrategia de prevención social.

En la Secundaria Técnica 86, sede de la ceremonia, se construyó una nueva cancha de futbol, se rehabilitaron las gradas con concreto y se instaló una techumbre para proteger a los estudiantes del sol. En otras escuelas, los trabajos incluyeron desde infraestructura básica hasta obras complementarias que mejoran la funcionalidad y el entorno escolar.

En la Escuela Primaria América se construyeron baños, una cafetería y se instaló un portón eléctrico; en la Primaria Modesto Arizpe se realizaron trabajos de pintura, resane y rehabilitación de baños, además de instalar un dispensador de agua purificada. Por su parte, en la Primaria Federal Ignacio Allende se edificó una nueva cancha de futbol, mientras que en la Valentín Gómez Farías se construyó un muro perimetral para mayor seguridad.

La Escuela Primaria Juana de Asbaje fue intervenida con rehabilitación eléctrica, reparación de muros y construcción de gradas. En la Escuela Primaria Nezahualcóyotl también se construyó una cancha y otras obras con una inversión total reportada de 13 millones 141 mil 96 pesos.

Durante la ceremonia, el director de la Técnica 86, Erick Hermosillo, expresó su agradecimiento a nombre de toda la comunidad escolar por los trabajos realizados. Además, la Escuela Valentín Gómez Farías otorgó un reconocimiento al alcalde por su labor en favor de la niñez y juventud juarense.

También se contó con la presencia de autoridades municipales como Guillermo Alvídrez, director de Educación; Ismael Rueda, titular de Infraestructura Educativa; Sebastián Aguilera, director de Participación Ciudadana, y el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz. A ellos se sumaron docentes de distintas instituciones beneficiadas, así como madres y padres de familia que agradecieron personalmente el apoyo del Gobierno Municipal.

Estas acciones forman parte del plan integral del municipio para dignificar los espacios educativos, considerado por el actual gobierno como una pieza clave en la construcción de un mejor entorno social y en el combate a la desigualdad.

