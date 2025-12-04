Entrega Maru Campos vivienda a familia juarense en situación vulnerable

Publicidad - LB2 -

La gobernadora entregó el comodato que otorga certeza jurídica a una familia que había sido desalojada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de su gira de trabajo por Ciudad Juárez, la gobernadora del estado, Maru Campos, hizo entrega oficial del documento de comodato de vivienda a la señora Liliana Vanessa Gallegos y su familia, otorgándoles certidumbre jurídica sobre el inmueble que ahora habitan y la garantía de que no serán desalojados nuevamente. El apoyo se otorga en respuesta a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la familia, especialmente por la condición de salud de una de sus hijas.

La entrega del documento se realizó directamente en el domicilio donde ahora reside la familia, luego de que hace aproximadamente dos años fueran desalojados del lugar que habitaban. La mandataria escuchó el testimonio de la beneficiaria, quien relató que tras el desalojo, se encontraban prácticamente en la calle, con tres hijos a su cargo y sin un lugar seguro para vivir. Fue entonces cuando personal de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) intervino para gestionar una solución.

El caso fue canalizado por el delegado de Coesvi en Ciudad Juárez, Óscar Lozoya, quien realizó las gestiones necesarias para brindarles atención inmediata: primero a través de un alojamiento temporal, el resguardo de sus pertenencias y posteriormente con la solicitud formal del nuevo inmueble, bajo un esquema de comodato.

La familia está compuesta por Liliana Vanessa, su esposo Jorge Macal, y sus tres hijos: Brian Alberto, de 18 años; Damaris Juliette, de 15; y Mía Marleny, de 13 años, esta última con una enfermedad permanente que demanda atención médica constante. Ante esa situación, la intervención del Gobierno del Estado permitió no solo brindarles un hogar, sino estabilidad y alivio económico en medio de una situación compleja.

La beneficiaria expresó su agradecimiento a la gobernadora y al equipo que la acompañó durante este proceso. “Después de años de tocar puertas, este apoyo llegó como un milagro. Aquí hemos encontrado humanidad en personas que sienten nuestro dolor y nos han tratado como familia”, expresó visiblemente emocionada.

Por su parte, la gobernadora Maru Campos destacó que la entrega de viviendas en comodato representa un esfuerzo del estado por apoyar a las familias más necesitadas, especialmente aquellas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad por razones de salud, inseguridad o pobreza. Señaló que estos apoyos buscan brindar tranquilidad y dignidad, “porque ninguna familia debería vivir con el temor de ser desalojada o no tener un techo donde protegerse”.

La entrega de este tipo de apoyos forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Coesvi para atender casos urgentes en diversas regiones del estado, especialmente en zonas urbanas como Ciudad Juárez, donde la demanda de vivienda digna continúa siendo una de las principales necesidades sociales.

