Entrega Gobierno Municipal de Juárez obras de rehabilitación en ocho escuelas públicas

Anuncian apoyo adicional para planteles que participaron en el Presupuesto Participativo y no resultaron seleccionados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó este miércoles la entrega oficial de obras de rehabilitación a ocho planteles educativos de nivel básico en Ciudad Juárez, así como un apoyo simbólico a la asociación civil Jóvenes por la Familia. Durante el evento, realizado en la Escuela Secundaria Técnica 47, el edil destacó el alcance de las inversiones municipales en infraestructura escolar, afirmando que no hay otra ciudad en el país que destine tantos recursos a la mejora educativa desde el ámbito local.

El alcalde señaló que este esfuerzo se ha consolidado gracias a la coordinación de diversas dependencias como la Dirección General de Obras Públicas, Infraestructura Educativa y la Coordinación de Participación Ciudadana. A lo largo de su administración, detalló, se ha recorrido personalmente cada escuela beneficiada; sin embargo, el crecimiento del programa y el número de planteles intervenidos —que ya supera el centenar— ha hecho necesario agrupar los eventos de entrega para avanzar con mayor eficacia.

Durante su mensaje, Pérez Cuéllar anunció que el próximo año se destinarán recursos específicos para apoyar a instituciones que participaron en el Presupuesto Participativo 2025 pero no resultaron seleccionadas. Entre ellas se encuentran la escuela Horizontes, la Técnica 47, Club de Leones y Soledad Herrera Villa. Las intervenciones contemplan desde rehabilitación eléctrica hasta mejora de baños y espacios comunes.

La ceremonia contó con la presencia de alumnos y personal docente de las escuelas José Vasconcelos, Plan de Ayala, Horizontes, Club de Leones, Independencia, Soledad Herrera Villa, Elisa Dosamantes y la Técnica 47, todas beneficiadas con mejoras como pintura general, rampas de accesibilidad, alumbrado, bibliotecas renovadas, techumbres y canchas deportivas. Cada representante escolar compartió su experiencia respecto al impacto positivo de estas obras en el entorno y el bienestar de los estudiantes.

Antonio García Gardea, director anfitrión de la Técnica 47, destacó la construcción del domo “Osos”, que permitirá a su comunidad escolar realizar actividades al aire libre con mayor comodidad. Por su parte, Octavio Pimentel Ahumada, de la Escuela Club de Leones III, celebró la entrega de un auditorio que, dijo, será punto de encuentro cívico y cultural para su comunidad.

La participación ciudadana en este programa también fue subrayada por el alcalde, quien recordó el crecimiento sostenido del Presupuesto Participativo desde 2022, cuando votaron 22 mil personas, hasta alcanzar los 179 mil 500 sufragios en 2025. Este incremento —dijo— refleja la confianza de los juarenses en la transparencia y los resultados del modelo.

Al evento asistieron autoridades educativas y municipales, entre ellas Ismael Rueda, coordinador de Infraestructura Educativa; Guillermo Alvídrez, director de Educación; Daniel González García, titular de Obras Públicas; la síndica Ana Carmen Estrada y representantes del Cabildo, así como directivos de las escuelas beneficiadas. Todos coincidieron en destacar el compromiso del Gobierno Municipal con el mejoramiento de la educación pública como base para el desarrollo social en Ciudad Juárez.

