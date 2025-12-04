Entrega Gobierno del Estado vales de gas LP a más de 200 escuelas de Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan garantizar aulas cálidas y seguras ante bajas temperaturas invernales.

Ciudad Juarez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de asegurar condiciones óptimas en las aulas durante la temporada invernal, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), entregó vales de gas LP a más de 200 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez.

La distribución beneficiará directamente a estudiantes, docentes y personal administrativo, al dotar de combustible necesario para mantener espacios educativos cálidos y seguros ante la llegada de bajas temperaturas.

El evento de entrega tuvo lugar en las instalaciones de la Secundaria Técnica No. 73, ubicada en el fraccionamiento Jardines del Aeropuerto.

Ahí, el subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, destacó que estos apoyos llegan en un momento clave del ciclo escolar, en el que las condiciones climáticas adversas obligan a redoblar esfuerzos para mantener el bienestar de la comunidad estudiantil.

“Este beneficio es fundamental para que las niñas, niños y docentes puedan continuar sus actividades en espacios confortables. Sabemos que el frío representa un reto, y por eso se hace este esfuerzo coordinado”, señaló Fuentes Estrada al referirse a la importancia de brindar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

La encargada de Servicios Regionales de SEECH en la Zona Norte, Blanca Leticia Ornelas Reynoso, precisó que la inversión destinada a este programa asciende a 2 millones 368 mil pesos.

Los vales fueron distribuidos entre 78 jardines de niños, 116 primarias, 4 telesecundarias, 6 secundarias técnicas y 4 secundarias generales, además de algunas oficinas administrativas del sector educativo.

Cada vale entregado permitirá a las escuelas adquirir gas LP para alimentar los sistemas de calefacción, lo cual es indispensable en zonas de la ciudad donde las temperaturas pueden descender considerablemente durante las mañanas.

La iniciativa, señalaron las autoridades, es resultado del trabajo conjunto entre gobierno, supervisores escolares, docentes y personal operativo.

El programa forma parte de una estrategia más amplia implementada por el Gobierno del Estado para mitigar los efectos del clima en la infraestructura educativa y asegurar la continuidad de las clases presenciales.

También refleja una respuesta directa a las demandas de planteles que históricamente han operado con limitaciones para afrontar el invierno.

La entrega de vales busca prevenir interrupciones en la actividad escolar, reducir riesgos de enfermedades respiratorias y fomentar una mejor concentración en el aula.

Autoridades educativas reiteraron su compromiso de mantener el acompañamiento a los planteles durante los meses de mayor frío y atender de manera prioritaria las necesidades emergentes del sistema educativo en Ciudad Juárez.

