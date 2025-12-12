Entrega Gobierno del Estado constancias de repostería en Centro Comunitario Concordia

Publicidad - LB2 -

La capacitación busca fortalecer el autoempleo y reconocer el esfuerzo comunitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ambiente de celebración y reconocimiento, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó a cabo este jueves la posada navideña y la entrega de constancias a las y los participantes de los cursos de repostería impartidos en el Centro Comunitario Concordia, ubicado al suroriente de Ciudad Juárez.

La capacitación fue impartida por la maestra Wendy Flores Rangel, quien, con su experiencia y dedicación, brindó herramientas prácticas a las y los asistentes para fortalecer sus habilidades culinarias con enfoque en el autoempleo. Durante las sesiones, las y los participantes aprendieron técnicas básicas y avanzadas de repostería, abriendo la posibilidad de iniciar pequeños negocios desde el hogar.

El evento contó con la presencia de la subsecretaria Austria Galindo, quien reconoció públicamente el esfuerzo y compromiso de quienes concluyeron satisfactoriamente el curso. “Hoy celebramos no solo el cierre de un taller, sino el crecimiento personal y profesional de cada uno de ustedes. Estas constancias representan la constancia, disciplina y deseo de superación que demostraron durante este proceso”, expresó.

La entrega de certificados se enmarcó en la serie de más de 80 posadas que la SDHyBC tiene programadas durante el mes de diciembre en diversos puntos de Ciudad Juárez, con el objetivo de promover la integración social, reconocer el trabajo comunitario y reforzar los lazos entre las familias de las zonas donde se desarrolla la estrategia de acompañamiento social.

El Centro Comunitario Concordia forma parte de los espacios habilitados por el Gobierno del Estado para acercar programas de desarrollo humano, oficios y talleres a sectores con menor acceso a oportunidades. En este caso, los cursos de repostería representan una opción concreta para que mujeres y hombres generen ingresos a partir de sus nuevas habilidades.

Además de la entrega de constancias, las y los asistentes disfrutaron de una posada navideña con alimentos, música y actividades para niñas y niños, como parte de la celebración organizada para reconocer el cierre exitoso del año formativo.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo estos espacios comunitarios, donde el aprendizaje se traduce en oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de las familias juarenses. La subsecretaría adelantó que en 2026 se buscará ampliar la oferta de cursos y talleres en la región.

