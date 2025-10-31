Entrega Gobierno del Estado árboles para reforestar zona de Los Kilómetros en Juárez

Publicidad - LB2 -

Distribuyen 100 especies de bajo consumo de agua en colonia Granjas San Rafael para mejorar el entorno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de promover la reforestación y mejorar el entorno urbano en zonas con acceso limitado a servicios básicos, el Gobierno del Estado de Chihuahua entregó 100 árboles de ornato y sombra a vecinos de la colonia Granjas San Rafael, ubicada en el sector conocido como Los Kilómetros, al surponiente de Ciudad Juárez. La actividad fue encabezada por la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), en coordinación con la Secretaría de Turismo.

La jornada tuvo un enfoque comunitario y ambiental, al buscar no sólo embellecer el entorno, sino también fomentar la participación ciudadana en acciones sostenibles. Miguel Núñez Nava, enlace regional de la SDR, destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia para incentivar la cultura del cuidado ambiental, mediante la colaboración directa con las y los habitantes de sectores vulnerables.

Por parte de la Secretaría de Turismo en la zona norte, Jorge Chávez explicó que esta acción surgió como respuesta a una petición vecinal durante una Feria de Salud realizada en el mismo sector. En ese evento, el líder comunitario Cristian Barrón planteó la necesidad de reforestar la colonia, lo que derivó en la coordinación interinstitucional para concretar la entrega de los árboles.

Las especies distribuidas fueron seleccionadas con base en las condiciones climáticas y las restricciones hídricas de la zona. Entre los ejemplares entregados se encuentran árboles de sangre de Cristo, encinos, palmas y moros, todos caracterizados por requerir poco riego y ser resistentes a las altas temperaturas y suelos áridos típicos del entorno juarense.

Antes de la entrega, personal técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural ofreció una breve capacitación a los vecinos sobre la técnica adecuada para la siembra, así como los cuidados básicos para asegurar el crecimiento saludable de los árboles. Esta orientación busca garantizar que la reforestación no solo sea simbólica, sino funcional y duradera.

La iniciativa también sirvió como punto de partida para identificar otras necesidades prioritarias en la colonia, como el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria. Las dependencias participantes señalaron que seguirán en contacto con la comunidad para diseñar programas que respondan a estas problemáticas, en un esfuerzo por mejorar la calidad de vida en sectores históricamente rezagados de Ciudad Juárez.

