Entrega Gobierno del Estado apoyos económicos a 200 mujeres juarenses con el programa “Juntas Crecemos”

Madres jefas de familia reciben 2 mil pesos para fortalecer la economía de sus hogares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 200 mujeres juarenses fueron beneficiadas con la segunda entrega del programa estatal “Juntas Crecemos”, una iniciativa del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) enfocada en brindar apoyo económico directo a madres jefas de familia que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La entrega se realizó en las instalaciones del Parque Central Poniente y representa parte del esfuerzo institucional por atender necesidades básicas en los hogares encabezados por mujeres jóvenes.

Cada una de las beneficiarias recibió un apoyo de 2 mil pesos, con el objetivo de cubrir gastos esenciales y mejorar su estabilidad económica temporal.

De acuerdo con Fernanda Martínez, directora general del Ichijuv, este programa está diseñado especialmente para mujeres jóvenes que enfrentan retos significativos en su desarrollo personal y profesional, muchas veces al frente de familias sin otra fuente de ingreso.

El monto total destinado para esta segunda entrega fue de 400 mil pesos, parte de un presupuesto estatal que, tan solo en 2025, destinó alrededor de un millón de pesos exclusivamente para atender esta iniciativa en Ciudad Juárez.

Según información oficial, el objetivo para 2026 es ampliar la cobertura del programa hacia más zonas del estado donde la necesidad es evidente.

Actualmente, “Juntas Crecemos” opera en 10 municipios de Chihuahua, incluyendo Juárez, Chihuahua capital, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Delicias.

La selección de estas demarcaciones responde a diagnósticos sociales que han identificado altos niveles de necesidad económica entre mujeres jóvenes responsables del sustento familiar.

El respaldo económico otorgado por este programa no requiere una contraprestación inmediata, lo cual permite a las beneficiarias utilizar el recurso con flexibilidad para solventar desde alimentación hasta servicios básicos o educación para sus hijos.

A pesar de tratarse de un apoyo temporal, las autoridades estatales señalan que puede representar un alivio significativo en momentos críticos.

El Ichijuv mantiene abierta la convocatoria para futuras entregas del programa, con especial énfasis en la identificación de casos prioritarios en comunidades marginadas.

La expectativa para el siguiente año es aumentar tanto el número de beneficiarias como la cobertura geográfica del programa, en coordinación con otras dependencias estatales que trabajan en el fortalecimiento del bienestar social.

